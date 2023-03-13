Одинцово, Московская область, 13 марта, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Открытое горение было ликвидировано на складе в подмосковном Одинцово. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Площадь пожара на складе, расположенном в городском округе Одинцово по адресу улица Зеленая, дом 10, составила 4320 кв. метров. Кроме того, в помещении произошло обрушение кровли площадью около 2000 кв. метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Информации о пострадавших не поступало. Ликвидация открытого горения была объявлена в 06:25 мск. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Отмечается, что выбросов вредных веществ в воздухе в районе пожара не обнаружено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном возгорании, которое произошло в 03:20 мск в нежилом помещении в подмосковном Одинцово.