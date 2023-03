Фильм «Аватар: путь воды» получил «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты»

Уникальная компьютерная графика помогла фильму «Аватар: путь воды» (Avatar: The Way of Water, 2022) режиссера Джеймса Кэмерона получить премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». Об этом 13 марта сообщает американская киноакадемия в Twitter.

Иные миры Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания

Конкурентами «Аватара» в этой номинации стали киноленты «Бэтмен» (The Batman, 2022) Мэтта Ривза, «На Западном фронте без перемен» (Im Westen nichts Neues, 2022) режиссера Эдварда Бергера, «Черная Пантера: Ваканда навеки» (Black Panther: Wakanda Forever, 2022) Райана Куглера и «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick, 2022) Джозефа Косински.

Постановщиками специальных и визуальных эффектов к фильму были: Джо Леттери, Ричард Бэйнхэм, Эрик Сейндон и Дэниел Барретт. Кроме того, команда режиссера Кэмерона была также номинирована на «Оскар» в категориях «Лучший звук», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший фильм».

Фильм-сиквел «Аватара» вышел в прокат через 13 лет после премьеры первой части, получившей признание у зрителей всего мира. Часть съёмок велась под водой, для этих целей использовался бассейн объемом четыре миллиона литров, с установленным волнопродуктором, имитирующим течение.

