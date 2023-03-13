МИД КНДР: Пхеньян ответит «сверхмощными контрмерами» на «гнусные происки» США

Пхеньян, , 07:28 — REGNUM Намерение США провести в ООН конференцию по правам человека в КНДР вызвало резкую реакцию МИД Северной Кореи. Об этом 13 марта сообщило пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи.

Флаг КНДР (stephan)

«Отвратительные враждебные действия США против нашего государства достигли такого уровня, когда мы не можем оставаться в стороне. КНДР считает нажим со стороны США в области «прав человека» гнусными происками и самым ярким выражением враждебной политики, решительно осуждает и полностью отвергает их. КНДР будет отвечать сверхмощными контрмерами на заговорщические вылазки США и их сателлитов», — говорится в заявлении МИД Северной Кореи.

В Пхеньяне уверены, что США давно используют права человека как повод для вмешательства во внутренние дела государств для уничтожения их строя и смены власти.

Напомним, что США хотят 17 марта провести неофициальную встречу членов Совета Безопасности ООН по вопросу нарушений прав человека в КНДР.

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