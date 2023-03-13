Губернатор Гладков сообщил о сработавшей над Белгородом системе ПВО и пострадавшей женщине

Белгород, , 07:08 — REGNUM Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом 13 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава региона уточнил, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты четыре ракеты. Последствия на земле уточняются.

На настоящий момент известно об одной пострадавшей и повреждениях от обломков ракет в частных домовладениях. К раненой женщине выехали медики бригады скорой помощи.

На место падения обломков ракет выехал глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле с украинской стороны села Устинка в Белгородском районе.

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