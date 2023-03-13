Над Белгородом сработала система ПВО, сбиты четыре ракеты
Белгород, 13 марта 2023, 07:08 — REGNUM Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом 13 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты четыре ракеты. Последствия на земле уточняются.
На настоящий момент известно об одной пострадавшей и повреждениях от обломков ракет в частных домовладениях. К раненой женщине выехали медики бригады скорой помощи.
На место падения обломков ракет выехал глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами.
Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле с украинской стороны села Устинка в Белгородском районе.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли белгородское село Устинка