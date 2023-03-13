Морпехи Черноморского флота уничтожили диверсантов противника
Донецк, 13 марта 2023, 07:09 — REGNUM Морские пехотинцы Черноморского флота в зоне СВО отразили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, сообщает 13 марта телеграм-канал Министерства обороны России.
Наша разведка определила местонахождение противника, и за считаные минуты огнём из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв» была сорвана атака противника.
Корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ходе боя все цели были уничтожены.
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