Морскими пехотинцами Черноморского флота предотвращён прорыв вражеских диверсантов

Донецк, , 07:09 — REGNUM Морские пехотинцы Черноморского флота в зоне СВО отразили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, сообщает 13 марта телеграм-канал Министерства обороны России.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Наша разведка определила местонахождение противника, и за считаные минуты огнём из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв» была сорвана атака противника.

Корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ходе боя все цели были уничтожены.

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