Сенатор Пушков: администрация США превратилась в заложницу Киева

Москва, , 06:56 — REGNUM Действующая администрация США из-за необдуманных поставок вооружений превратила себя в заложницу Украины, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Администрация Байдена своими бездумными поставками оружия Киеву, а также своими маневрами в ООН и своей риторикой («Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется») превратила сама себя в заложницу позиции Киева», — отметил сенатор, которого цитирует РИА Новости.

По его мнению, Украина стала прислужницей, пытающейся диктовать свою волю хозяину. Пушков указал на то, что Киев зависит от США в вопросе поставок вооружений, в то время как Вашингтон оказывается под влиянием его же «деклараций и собственной военной помощи» украинской стороне.

Кроме того, парламентарий добавил, что Соединенные Штаты в прошлом уже оказывались в подобной ситуации, когда пообещали уйти из Вьетнама только одержав победу.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля обозреватель The American Thinker Эл Биненфелд заявил, что США излишне сконцентрированы на проблемах Украины, что приводит к определенным последствиям для американской стороны. Он предположил, что отношения Вашингтона и Киева схожи с одержимостью.