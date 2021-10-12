Наступил 383-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Подразделения Вооруженных сил (ВС) России проводят наступление в районе Донецка, который является одной из самых горячих точек СВО. В Авдеевке (территория ДНР, находящаяся под контролем Киева) Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют оказаться в «котле». В настоящее время российские войска наращивает усилия, которые бы помогли обойти город с запада и севера. Украинский военнопленный заявил, что офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят расстрелом за попытки отступления.

В Артёмовске российские войска тоже наступают сразу по нескольким направлениям, клещи вокруг города сжимаются. Это стало возможным после взятия под контроль ВС РФ территории асфальтового завода, расположенного в окрестностях города. Благодаря своему удачному тактическому расположению он служил настоящей крепостью для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Тем не менее ситуация на передовой очень тяжёлая. Противник грызется за каждый метр. И чем ближе ВС РФ к центру города, тем тяжелее бои, информируют российские военные.

По словам источников американского издания Politico, между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по поводу конфликта на Украине, появились новые «очаги напряженности»: теракты на газопроводах «Северный поток», намерение захватить Крым и ситуация в Артёмовске.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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