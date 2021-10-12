13 Марта
 
8:29

В ВСУ много осужденных и нет идейных военных, рассказал украинский пленный

В ВСУ почти нет идейных военнослужащих, при этом много осуждённых и наркозависимых, которые идут воевать ради снятия судимости. Об этом 13 марта рассказал военнопленный ВСУ.

По его словам, осуждённые и наркозависимые идут воевать для того, чтобы им сняли судимость.

8:21

Минобороны России показало подготовку на полигоне для мобилизованных

Российские военнослужащие, мобилизованные в рамках частичной мобилизации, отрабатывают на полигоне элементы быстрой атаки и захват опорного пункта противника. Видеозапись с обучением бойцов была опубликована 13 марта в телеграм-канале Министерства обороны России.

8:19

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по Украине, чтобы «запустить мирный процесс».

В эту группу он предложил включить США, Великобританию, Францию и Германию.

8:07

В ЛНР за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погибли три мирных жителя

В Луганской Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погибли три мирных жителя, ещё 15 получили ранения, сообщили 13 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

7:57

ВСУ не выдерживают напора армии России в районе Кременной — Sunday Times.

С фронта в Киев вернулся потрёпанный украинский 131-й батальон ВСУ. Зарубежные журналисты пообщались с оставшимися боевиками, и вот что они узнали:

  • русские кошмарят украинцев в «Проклятом» (The Cursed Forest) в районе Кременной;

  • по позициям ВСУ летит «всё, что можно»: обстреливают артиллерией, танками, а потом мотострелковыми частями.

7:56

В Донецке сейчас живут около 600 тысяч человек, тогда как до 2014 года его население достигало почти миллиона, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин.

«До начала военных действий 2014 года Донецк был фактически городом-миллионником. На сегодня, по разным оценкам, порядка 600 тысяч», — сказал Кулемзин.

7:55

Мэр Донецка назвал «крайне тяжёлой» ситуацию в городе

Ситуация в столице ДНР городе Донецке остается крайне тяжелой, украинская армия обстреливает практически все районы. Об этом рассказал 13 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин в беседе с РИА Новости.

7:54

Горячее дыхание «Солнцепека». Видео Минобороны РФ.

7:53

В США связали с экономией передачу вооружений Украине

США и их союзники по НАТО поставляют Украине списанное вооружение для избавления себя от расходов по его утилизации, пишет обозреватель Роджер Смит в статье для журнала American Thinker.

7:53

Между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по конфликту на Украине — СМИ

Разногласия по поводу конфликта на территории Украины и его целей между Киевом и Вашингтоном растут. Об этом 12 марта сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников. Администрация президента США Джо Байдена заявила властям Украины, что насильственные акции вне украинской территории являются недопустимыми.

7:53

Украинские эксперты продолжают бить тревогу из-за российского наступления у Донецка, ведь сейчас армия РФ наращивает усилия, которые бы позволили обойти Авдеевку с западной и северной сторон. Активизация штурмов также наблюдается возле линии Опытное — Водяное, пишет «Русская весна».

7:53

Военнослужащие 53-й бригады ВСУ получают от своих командиров угрозы о расстреле при попытке отступить с передовых позиций на авдеевском направлении (ДНР), сообщил журналистам украинский военнопленный.

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7:52

Великобритания увеличит свои военные расходы еще на 6 миллиардов долларов, укрепит арсенал ядерного оружия и подводный флот, а также планирует восполнить истощенные поставками на Украину арсеналы.

7:52

Все цели уничтожены: Минобороны РФ показало, как морские пехотинцы Черноморского флота громят врага в зоне проведения спецоперации. В ходе боевой работы подразделения морской пехоты Черноморского флота на одном из направлений специальной военной операции отразили нападение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков.

По данным разведки было определено местонахождение противника, и огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв» атака украинских националистов была сорвана за считаные минуты.

7:51

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о попытке ракетного удара по Белгороду. Над Белгородом и Белгородским районом 13 марта сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты.

Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях.

7:50

Главное о специальной военной операции за 12 марта 2022 года.

  • На донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

  • Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.