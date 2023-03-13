Кинолента «Всё везде и сразу» получила главный «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Лос-Анджелес, США, , 06:56 — REGNUM Победителем в главной категории «Лучший фильм» по версии американской киноакадемии стала кинолента «Всё везде и сразу» режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Об этом 13 марта сообщает американская киноакадемия в своём Twitter.

Статуэтки «Оскар» Prayitno

Всего фильм был номинирован на премию «Оскар» в 11 категориях. Помимо победы в ключевой номинации киноработа Квайна и Шайнерта завоевала награды за лучшую режиссуру, лучшую актрису, лучшую мужскую роль второго плана, лучшую женскую роль второго плана, лучший монтаж и лучший сценарий.

Кинофильм, повествующий о владелице прачечной Эвелин, которая неожиданно обнаруживает, что может перемещаться по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам версий самой себя в других мультивселенных, стал самым титулованным фильмом в истории кинематографа. До церемонии «Оскар» кинолента получила в общей сложности 158 наград от критиков и различных организаций.

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