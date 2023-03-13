Из-за угрозы финансовых рисков золото в Японии рекордно поднялось в цене

Токио, , 06:57 — REGNUM В Японии установилась рекордно высокая цена на золото, сообщает 13 марта РИА Новости.

Золото Andrzej Barabasz (Chepry)

Впервые в истории цена достигла уровня 9 тысяч иен ($66,67) за грамм. Такую цену установила Tanaka Kikinzoku Kogyo, одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих драгоценными металлами.

За неделю цена поднялась на 32 иены. Предыдущий рекорд цен продержался всего два месяца.

Повышение цены на золото, как считают аналитики, отражает неуверенность инвесторов в стабильности финансовой системы и вызвано ожиданием дальнейшего роста спроса на золото в мире.

Напомним, что существует опасения того, что внезапный и стремительный крах одного из крупнейших американских банков — Silicon Valley Bank может запустить процесс финансовой нестабильности не только в США, но и в других странах мира.

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