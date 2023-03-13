Лос-Анджелес, США, 13 марта, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Награду американской киноакадемии в номинации «Лучший актер второго плана» получил Ке Хюи Куан за работу в фильме «Всё везде и сразу». Об этом 13 марта сообщает американская киноакадемия в своём Twitter.

Trkterra.ru Премия «Оскар»

Для 51-летнего актера это первая в его кинокарьере номинация на «Оскар», в своей ответной речи актёр не смог сдержать эмоций и расплакался.

«Не могу поверить, что это происходит со мной. Это американская мечта. Мама, я только что выиграл «Оскар!» — рыдая, произнёс счастливый обладатель заветной золотой статуэтки.

Творческий путь Ке Хюи Куана действительно напоминает сценарий кинофильма. Впервые актер появился на экранах в роли мальчика в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы» 1984 года. После этой роли актёр 30 лет не получал никаких значимых ролей до тех пор, пока ему не предложили сыграть робкого мужа главной героини в картине «Всё везде и сразу». И эта роль стала для Ке Хюи Куана триумфальной.

Его соперниками были: Брендан Глисон («Банши Инишерина»), Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»), Джадд Херш («Фабельманы») и Барри Кеоган («Банши Инишерина»).