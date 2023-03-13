Украинский военный: офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят расстрелом солдатам при попытке отступления

Донецк, , 06:30 — REGNUM Военнослужащие 53-й бригады ВСУ получают от своих командиров угрозы о расстреле при попытке отступить с передовых позиций на авдеевском направлении (ДНР), сообщил журналистам украинский военнопленный.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если будете назад отступать, к нам на КНП (командно-наблюдательный пункт), говорят: «Будем стрелять»… Хотел пойти в отказ… Срок большой дают. Сказали, что через суд — от семи до десяти лет… И еще офицеры… Если будешь уходить с позиции — будут стрелять… Вот так сказали», — заявил военный, которого цитирует РИА Новости.

Военнопленный также рассказал, что он и его сослуживцы прошли только двухнедельные курсы подготовки и были отправлены на передний край укрепрайона ВСУ. В начале марта он оказался в плену.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Луганской Народной Республике киевский заградительный отряд расстрелял трех украинских военнослужащих, пытавшихся отступить со своих позиций около села Макеевка.