На Токийской бирже произошло резкое снижение котировок
Токио, 13 марта 2023, 06:35 — REGNUM Начавшиеся в понедельник, 13 марта, на Токийской фондовой бирже торги открылись резким падением котировок.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих японских компаний, упал на 2,15%.
Индекс Topix, показывающий котировки ценных бумаг компаний с большой капитализацией, также существенно снизился.
По мнению экспертов, это падение вызвано опасениями инвесторов относительно нестабильности рынка на фоне новостей из США. Поэтому акции банков и страховых компаний стали продаваться в больших объёмах.
Напомним, что в США произошло стремительное банкротство двух крупных банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank.
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