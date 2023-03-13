Банкротства банков в США вызвали резкое снижение котировок на Токийской бирже

Токио, , 06:35 — REGNUM Начавшиеся в понедельник, 13 марта, на Токийской фондовой бирже торги открылись резким падением котировок.

Токийская биржа Kakida

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих японских компаний, упал на 2,15%.

Индекс Topix, показывающий котировки ценных бумаг компаний с большой капитализацией, также существенно снизился.

По мнению экспертов, это падение вызвано опасениями инвесторов относительно нестабильности рынка на фоне новостей из США. Поэтому акции банков и страховых компаний стали продаваться в больших объёмах.

Напомним, что в США произошло стремительное банкротство двух крупных банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank.

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