Джейми Ли Кёртис получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана

Лос-Анджелес, США, , 06:15 — REGNUM Победительницей в номинации «Лучшая актриса второго плана» стала Джейми Ли Кёртис, получившая заветную премию «Оскар» за работу в фильме «Всё везде и сразу». Об этом 13 марта сообщает американская киноакадемия в своём Twitter.

Джейми Ли Кёртис Цитата из трейлера к/ф «Хэллоуин заканчивается»

Для актрисы это первая в её творческой карьере номинация на «Оскар». На счету Джейми Ли Кёртис работа в более чем в 80 фильмах. Известность ей принесла роль в триллере Джона Карпентера «Хэллоуин» (1978 год), фильме, который стал культовым среди любителей жанра.

В комедии «Всё везде и сразу», принесшей ей «Оскар», Кёртис сыграла налогового инспектора.

В борьбе за золотую статуэтку Кёртис обошла актрис Анджелу Бассетт (фильм «Чёрная пантера: Ваканда навеки»), Хонг Чау («Кит»), Керри Кондон («Банши Инишерина»), Стефани Сюй («Всё везде и сразу»).