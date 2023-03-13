Лос-Анджелес, США, 13 марта, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Победительницей в номинации «Лучшая актриса второго плана» стала Джейми Ли Кёртис, получившая заветную премию «Оскар» за работу в фильме «Всё везде и сразу». Об этом 13 марта сообщает американская киноакадемия в своём Twitter.

Цитата из трейлера к/ф «Хэллоуин заканчивается» Джейми Ли Кёртис

Для актрисы это первая в её творческой карьере номинация на «Оскар». На счету Джейми Ли Кёртис работа в более чем в 80 фильмах. Известность ей принесла роль в триллере Джона Карпентера «Хэллоуин» (1978 год), фильме, который стал культовым среди любителей жанра.

В комедии «Всё везде и сразу», принесшей ей «Оскар», Кёртис сыграла налогового инспектора.

В борьбе за золотую статуэтку Кёртис обошла актрис Анджелу Бассетт (фильм «Чёрная пантера: Ваканда навеки»), Хонг Чау («Кит»), Керри Кондон («Банши Инишерина»), Стефани Сюй («Всё везде и сразу»).