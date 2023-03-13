В России собираются повысить до 200 тысяч рублей штраф за продажу лекарств без рецепта

Москва, , 06:11 — REGNUM Законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за продажу лекарственных средств без рецепта, может быть принят Государственной думой РФ уже в первом чтении 14 марта, сообщает газета «Известия».

Фармацевтика Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ представила группа сенаторов и депутатов от фракции «Единая Россия». В случае приятия закона штраф для фармацевтических работников и должностных лиц составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Кроме того, может быть введена их дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года. Для индивидуальных предпринимателей штраф может быть увеличен от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2023 года в России вступил в силу закон о проведении эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств в Москве, Белгородской и Московской областях. Он продлится три года.