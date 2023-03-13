Вашингтон, 13 марта, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Власти США намерены с понедельника предоставить всем вкладчикам обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ в полном объёме к средствам на счетах. Об этом 12 марта говорится в опубликованном совместном заявлении министерства финансов, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов США.

Tony Webster Здание Silicon Valley Bank

«После получения рекомендаций от советов Федеральной корпорации по страхованию вкладов и Федеральной резервной системы и консультаций с президентом США Джо Байденом министр финансов Джанет Йеллен одобрила действия, позволяющие… завершить урегулирование ситуации с Silicon Valley Bank таким образом, чтобы в полной мере защитить всех вкладчиков. Вкладчики получат доступ ко всем своим средствам начиная с понедельника, 13 марта. Налогоплательщики не понесут никаких убытков, связанных с ликвидацией Silicon Valley Bank», — говорится в заявлении.

В документе утверждается, что подобный шаг позволит банковской системе США продолжать выполнять свои жизненно важные функции по защите вкладов и обеспечению доступа к кредитам для населения и бизнеса таким образом, чтобы способствовать серьезному и устойчивому экономическому росту. Также подчёркивается, что власти принимают меры для укрепления доверия населения к банковской системе страны.

Напомним, что финансовый регулятор штата Калифорния прекратил деятельность Silicon Valley Bank, являвшегося 16-м по величине банком страны. Крах SVB является крупнейшим банкротством начиная с 2008 года.