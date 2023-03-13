В подмосковном Одинцово произошёл пожар в нежилом здании на площади более 4300 кв. метров

Одинцово, Московская область, , 06:01 — REGNUM Крупный пожар произошёл в нежилом здании в подмосковном Одинцово. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 03:20 мск. Возгорание произошло в нежилом здании, расположенном в городском округе Одинцово по адресу улица Зеленая, дом 10. На момент прибытия первых пожарных подразделений на место происшествия площадь горения составляла 1750 кв. метров.

Уточняется, что пожар произошёл на складе, его площадь возросла до 4320 кв. метров. Было зафиксировано обрушение кровли на площади около 2000 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.

В борьбе с пожаром задействованы 83 человека и 23 единицы техники. В районе пожара были произведены замеры воздуха на содержание вредных веществ. Все пробы подтвердили отсутствие опасных или вредных веществ в воздухе.

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