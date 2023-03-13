Лос-Анджелес, США, 13 марта, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Индийско-американская кинолента «Заклинатели слонов» обошла российский фильм «Выход» в борьбе за «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». Об этом 13 марта сообщается в Twitter американской киноакадемии.

Trkterra.ru Премия «Оскар»

Документальный фильм «Заклинатели слонов», создателями которого стали Картики Гонсалвес и Гунит Монга, рассказывает о паре, которая заботится об осиротевшем слоненке Рагху. Для Картики Гонсалвес эта киноистория стала режиссёрским дебютом.

Российская кинолента «Выход» — это работа якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых о морском биологе Максиме Чакилеве. Биолог занимается наблюдением за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море.

Другими номинантами на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» были «Как ты оцениваешь год?», «Эффект Марты Митчелл», «Незнакомец у ворот».