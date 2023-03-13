Киев, 13 марта, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Украина становится одним из крупнейших импортёров оружия в мире, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украина импортировала очень мало основных видов вооружений в период с момента обретения независимости в 1991 году до конца 2021 года. Это изменилось после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года, когда США и многие европейские государства начали направлять Украине большие объемы военной помощи. В результате в 2022 году она стала третьим по величине импортером основных видов вооружений после Катара и Индии, а также заняла 14-е место в рейтинге импортеров оружия за 2018–2022 годы», — говорится в докладе SIPRI.

За последние пять лет, отмечают эксперты, на Украину пришлось 2% глобального объема военного импорта.

Напомним, что страны Запада отправляют на Украину огромное количество оружия, техники и боеприпасов. Так, за год США направили киевскому режиму военную помощь на сумму $46,6 млрд.