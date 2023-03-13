Драма по роману Ремарка «На Западном фронте без перемен» удостоилась трёх «Оскаров»

Лос-Анджелес, США, , 05:27 — REGNUM Кинодрама, снятая по роману Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» получила сразу три награды американской киноакадемии «Оскар». Об этом 13 марта сообщается в Twitter киноакадемии.

Статуэтки «Оскар» Prayitno

Фильм был награждён за лучшую операторскую работу, а также стал победителем в номинации «Лучший международный полнометражный фильм». Помимо этого, киноработа получила премию в категории «Лучшая работа художника-постановщика».

Всего фильм был представлен в девяти номинациях на премию «Оскар», включая самую важную — «Лучший фильм». Оператором-постановщиком кинодрамы стал Джеймс Френд, его конкурентом в борьбе за «Оскар» стал Роджер Дикинс («Побег из Шоушенка, «Чтец», «Игры разума», «Старикам тут не место»).

«На Западном фронте без перемен» — это уже третья по счёту экранизация одноимённого романа Эриха Марии Ремарка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что анимационный фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный мультфильм».

Читайте ранее в этом сюжете: Анимационный фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» получил премию «Оскар»