Байден выступит с обращением, посвящённым защите американской банковской системы

Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Обращение, посвящённое защите американской банковской системы, готовит президент США Джозеф Байден. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление политика.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский лидер намерен выступить 13 марта. Байден указал, что обращение будет посвящено тому, как будет поддерживаться устойчивость банковской системы для защиты «исторического экономического восстановления».

Кроме того, глава Белого дома отметил, что глава минфина США Джанет Йеллен и директор совета по национальной экономике по его поручению в выходные работали над поиском решения в связи с банкротством и закрытием банков Silicon Valley Bank and Signature Bank. По словам Байдена, решение было найдено, благодаря ему удастся защитить малый бизнес, американских рабочих и всю финансовую систему США в целом.

«Решение гарантирует, что долларам налогоплательщиков не будет ничего угрожать», — добавил американский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские власти намерены срочно найти покупателя для обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB),

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