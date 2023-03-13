Политик из Франции раскрыл, что сплотит все страны против Запада
Париж, 13 марта 2023, 05:00 — REGNUM Безответственные шаги западных политиков и прессы заставят весь мир сплотитmся против Запада, написал в своем микроблоге лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
Он предположил, что через два столетия историки переживут потрясение, узнав о поступках и стремлениях западных лидеров, живущих в наше время. Так Асселино оценил избрание министром обороны Китая Ли Шанфу.
Политик назвал это решение КНР «хлестким ответом на (антикитайские) санкции США».
Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен написал, что Запад не остановится после окончания конфликта России и Украины. Он считает, что через некоторое время мир будет вспоминать «с ностальгией и любовью» нынешнюю ситуацию.