Париж, 13 марта, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Безответственные шаги западных политиков и прессы заставят весь мир сплотиться против Запада, написал в своем микроблоге лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он предположил, что через два столетия историки переживут потрясение, узнав о поступках и стремлениях западных лидеров, живущих в наше время. Так Асселино оценил избрание министром обороны Китая Ли Шанфу.

Политик назвал это решение КНР «хлестким ответом на (антикитайские) санкции США».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен написал, что Запад не остановится после окончания конфликта России и Украины. Он считает, что через некоторое время мир будет вспоминать «с ностальгией и любовью» нынешнюю ситуацию.