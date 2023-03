Анимационный фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» завоевал премию «Оскар»

Лос-Анджелес, США, , 04:37 — REGNUM Анимационный фильм-переосмысление сказки Карло Коллоди о деревянном мальчике-кукле «Пиноккио Гильермо дель Торо» мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо получил кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный мультфильм». Об этом 13 марта сообщается в Twitter американской киноакадемии.

Гильермо дель Торо начал работу над мультфильмом в 2008 году и планировал выпустить его на экраны в 2013 или в 2014 году, но из-за проблем со сценарием создатели фильма притормозили работу. Затем права на экранизацию выкупил сервис Netflix и долгожданный мультфильм вышел в свет. Мультфильм уже успел завоевать приз Британской киноакадемии (BAFTA) и «Золотой глобус».

В борьбе за «Оскар» сказка о мальчике-кукле обошла таких конкурентов, как «Марсель, ракушка в ботинках» (Marcel the Shell with Shoes On, 2021), «Морской монстр» (The Sea Beast, 2022), «Я краснею» (Turning Red, 2022), «Кот в сапогах 2: последнее желание» (Puss in Boots: The Last Wish, 2022).

Для режиссёра Гильермо дель Торо это вторая завоёванная им премия «Оскар». Свой первый «Оскар» дель Торо получил как режиссёр за фантастическую драму «Форма воды» (2017), этот же фильм был признан лучшим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» получила кинокартина «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра.

