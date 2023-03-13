Роскосмос: ракета «Протон-М» со спутником-ретранслятором «Луч-5Х» стартовала с космодрома Байконур

Москва, , 04:36 — REGNUM Ракета-носитель «Протон-М» стартовала 13 марта с космодрома Байконур и вывела на промежуточную орбиту разгонный блок «Бриз-М» со спутником-ретранслятором «Луч-5Х», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» Roscosmos.ru

Отмечается, что пуск прошел в штатном режиме. После отделения от третьей ступени ракеты разгонный блок приступил к выводу «Луч-5Х» на заданную орбиту. Отделение и вывод спутника должны быть осуществлены в 11:15 мск.

Напомним, на орбите в настоящее время действуют три российских спутника-ретранслятора — «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В». С их помощью происходит информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на Земле, а также в воздушном и космическом пространстве.