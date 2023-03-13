Владивосток, 13 марта, 2023, 04:47 — ИА Регнум. За минувшие выходные в 13 городах и районах Приморского края зафиксировано превышение месячной нормы выпавших осадков. Об этом сообщил 13 марта ведущий специалист приморского Гидрометцентра Виктор Чулков в интервью ТАСС.

vlc.ru Владивосток после снегопада

«Сильнее всего месячная норма снега превышена во Владивостоке и Уссурийске, где выпало 172 и 158% норм соответственно. В абсолютных цифрах по количеству осадков лидируют также Владивосток и Тернейский район, где выпало 43 и 41 мм соответственно. Всего превышение месячной нормы зафиксировано в 13 муниципалитетах», — сказал Чулков.

По словам синоптика, на юге Приморского края снегопад прекратился, а на северо-востоке региона осадки продолжаются и будут идти в течение всего понедельника.

Напомним, что из-за снегопада мэрия Владивостока отменила занятия для учащихся младших классов, ввела свободное посещение для старшеклассников, а также призвала работодателей перевести сотрудников на удалённую форму работы.