Москва, 13 марта, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Дефолт может произойти в Индии и в странах Латинской Америки в случае решения Федеральной резервной системы (ФРС) США резко повысить ключевую ставку, заявил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«Сегодня это десятки государств, начиная с Индии. Следом идут страны Африки, Латинской Америки — огромный список», — сообщил он агентству «Прайм».

Эксперт пояснил, что номинированный в долларах США внешний долг таких стран становится для них неподъемным при высоких ставках, поскольку существенно возрастают расходы на обслуживание задолженности, а также увеличивается стоимость кредита для рефинансирования прежнего долга.

По словам Кочеткова, такая ситуация наблюдается в первую очередь в государствах с двойным дефицитом бюджета и торговли. Он также подчеркнул, что рост курса доллара взывает снижение цен на экспортные товары, из-за чего доходы государств-экспортеров падают, а траты увеличиваются.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года минфин Шри-Ланки объявил дефолт в стране, что спровоцировало топливный кризис, а после — массовые акции протеста. Через несколько месяцев сменились президент и правительство острова.