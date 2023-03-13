Кинокартина «Навальный» получила премию «Оскар» как лучший документальный фильм

Лос-Анджелес, США, , 04:16 — REGNUM Премию «Оскар» американской киноакадемии в номинации «Лучший документальный фильм» получила кинокартина «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра. Об этом 13 марта сообщается в Twitter киноакадемии.

Алексей Навальный Иван Шилов © ИА REGNUM

Кинолента обошла таких претендентов на «Оскар», как картина «Все, что дышит» (HBO, режиссер Шонак Сен, Великобритания, Индия, США), а также фильмы «Вся красота и кровопролитие» (Neon, режиссер Лора Пойтрас, США), «Огонь любви» (National Geographic / Neon, режиссер Сара Доса, США и Канада) и «Дом из осколков» (режиссер Симон Леренг Вильмонт, Украина, Дания, Швеция и Финляндия).

Фильм посвящён эпизоду из жизни оппозиционного политика Алексея Навального. Роэр снимал фильм с момента, когда Навальный вышел из комы в берлинской клинике «Шарите», и до его возвращения в Россию в январе 2021 года. На церемонию «Оскар» была приглашена супруга Навального Юлия с детьми.

Ранее кинолента «Навальный» получила приз Британской киноакадемии (BAFTA).

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