Мэр Донецка Кулемзин: ситуация в городе крайне тяжёлая, все районы обстреливаются ВСУ

Донецк, , 04:01 — REGNUM Ситуация в столице ДНР городе Донецке остается крайне тяжелой, украинская армия обстреливает практически все районы. Об этом рассказал 13 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин в беседе с РИА Новости.

Алексей Кулемзин. (сс) Andrew Butko

Как отметил Кулемзин, на сегодняшний день понятия «необстреливаемый район» попросту нет. Ситуация в городе крайне сложная.

«Все районы под обстрелом. Недавние события это лишний раз подтвердили — Пролетарский район, который долгие военные годы считался «тыловым», подвергся ударам. Пострадали школы, детский социальный центр», — указал Кулемзин.

Мэр Донецка также уточнил, что Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы «обстреливаются постоянно, с большой плотностью». При этом разрушения есть и в центре Донецка, в Ворошиловском районе.

«Ситуация в городе остаётся крайне тяжёлой», — заключил Кулемзин.

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