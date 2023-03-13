Разработчики игры S. T. A. L. K. E. R. 2 не намерены выполнять ультиматум хакеров из России

Прага, , 04:19 — REGNUM Компания GSC Game World, являющаяся разработчиком компьютерной игры S. T. A. L. K. E. R. 2, отказалась выполнять ультиматум российских хакеров, сообщает 12 марта страница компании в Twitter.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

GSC Game World не будет выполнять ни одного требования российских хакеров. Компания призвала игроков S. T. A. L. K. E. R. 2, чтобы сохранить впечатление от игры, не просматривать и не распространять похищенную хакерами информацию.

В то же время GSC Game World признала, что утечка материалов произошла из-за взлома аккаунта одного из её сотрудников.

Напомним, что российские хакеры, угрожая публикацией значительной части игры S. T. A. L. K. E. R. 2 потребовали у компании прекратить дискриминацию игроков из России и Белоруссии.

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