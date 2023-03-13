Союзмаш России направил 54 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

Москва, , 03:48 — REGNUM Партию гуманитарной помощи весом 54 тонны была направлена Союзом машиностроителей России жителям Сирии, пострадавшим от землетрясения, 12 марта сообщили в пресс-службе этой общественной организации.

Гуманитарная помощь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Отмечается, что размер помощи составляет почти 9 млн рублей. В нее вошли продовольствие и предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Министерство здравоохранения России объявило, что в Сирии начал работу российский многопрофильный полевой госпиталь. За помощью могут обращаться пациенты, которые пострадали в результате землетрясения.