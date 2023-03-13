В Приморье из-за аварии на линии электропередачи остались без света жители трёх сёл

Владивосток, , 03:37 — REGNUM Около 1,5 тыс. человек остались без света из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в Приморском крае. Об этом 12 марта сообщил представитель прокуратуры региона в беседе с РИА Новости.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что в Приморье с 12:43 (05:43 мск) из-за аварии на участке ЛЭП «Давыдовка — Барабаш — Славянка» остались без света более 30 тыс. абонентов. Ситуацию с восстановлением энергоснабжения взяло на контроль надзорное ведомство.

Как рассказал агентству представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), на настоящий момент около 1,5 тыс. человек в сёлах Береговое, Занадворовка и Кравцовка остаются без свет. До 12 часов (05:00 мск) 13 марта запланировано полное восстановление энергоснабжения. сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что на ЛЭП было обнаружено повреждение «в пролётах опор с проводом на земле» в зоне проймы реки. Ремонтные работы затруднены из-за непростых метеоусловий и дорожной обстановки. Из Спасска и Уссурийска были направлены дополнительные бригады специалистов-энергетиков и техника повышенной проходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупной аварии на линии электропередачи в Приморском крае.

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