В Канаде установлен контроль властей над филиалом Silicon Valley Bank
Торонто, Канада, 13 марта 2023, 03:46 — REGNUM Власти Канады взяли на себя контроль над филиалом обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом 12 марта сообщил Офис управляющего финансовыми учреждениями (OSFI) страны.
«OSFI предпринял меры для защиты кредиторов, взяв на себя временный контроль над активами канадского филиала SVB», — говорится в заявлении ведомства.
OSFI также направил запрос генеральному прокурору Канады с намерением взять филиал SVB под свой постоянный контроль.
Канадский финансовый регулятор принял это решение для того, чтобы сохранить стоимость активов, находящихся в филиале.
Сообщается, что филиал SVB, находящийся в Торонто, в основном занимается кредитованием корпоративных клиентов и не обладает коммерческими или частными депозитами.
Напомним, что Silicon Valley Bank, являвшийся одним из крупнейших в США, неожиданно обанкротился в течение 48 часов. Эксперты опасаются, что крах SVB может вызвать ряд трудностей у других банков страны.
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