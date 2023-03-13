Канадские власти ввели временный контроль над филиалом обанкротившегося Silicon Valley Bank

Торонто, Канада, , 03:46 — REGNUM Власти Канады взяли на себя контроль над филиалом обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом 12 марта сообщил Офис управляющего финансовыми учреждениями (OSFI) страны.

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«OSFI предпринял меры для защиты кредиторов, взяв на себя временный контроль над активами канадского филиала SVB», — говорится в заявлении ведомства.

OSFI также направил запрос генеральному прокурору Канады с намерением взять филиал SVB под свой постоянный контроль.

Канадский финансовый регулятор принял это решение для того, чтобы сохранить стоимость активов, находящихся в филиале.

Сообщается, что филиал SVB, находящийся в Торонто, в основном занимается кредитованием корпоративных клиентов и не обладает коммерческими или частными депозитами.

Напомним, что Silicon Valley Bank, являвшийся одним из крупнейших в США, неожиданно обанкротился в течение 48 часов. Эксперты опасаются, что крах SVB может вызвать ряд трудностей у других банков страны.

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