American Thinker: США передают Украине списанное вооружение для экономии на утилизации

Вашингтон, , 03:07 — REGNUM США и их союзники по НАТО поставляют Украине списанное вооружение для избавления себя от расходов по его утилизации, пишет обозреватель Роджер Смит в статье для журнала American Thinker.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор публикации отмечает, что обезвреживание оружия является очень дорогостоящим процессом. Смит напомнил, что за год США направили Украине военную помощь на сумму $46,6 млрд.

Он также сообщил, что на утилизацию уже переданного оружия понадобилось бы выделить около $35 млрд. Обозреватель подчеркнул, что запасы вооружения, которое должно быть списано, истощаются.

Кроме того, по словам журналиста, на Западе все меньше тех, кто поддерживает отправку военной помощи Украине. Смит предположил, что эти два фактора указывают на то, что НАТО вскоре изменит свою позицию по вопросу передачи вооружений Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти США из-за внимания к конфликту на Украине наносят урон собственной экономике. По его словам, в стране наблюдается дефицит финансирования и рост безработицы.