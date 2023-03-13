Байден готовится объявить об ограничении проекта по бурению нефтяных скважин на Аляске

Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Масштабный проект по бурению нефтяных скважин в американском штате Аляска намерен ограничить резидент США Джозеф Байден. Об этом 12 марта сообщает агентство Associated Press.

Аляска. Нефтепровод Frank K

Отмечается, что глава Белого дома намерен ограничить бурение новых нефтяных скважин на участке площадью 6,5 млн гектаров на Аляске и в Северном Ледовитом океане. Предполагается, что объявление об этом американский лидер может сделать уже 13 марта.

По данным, полученным агентством от представителя администрации Белого дома, план, который готовится представить Байден, будет состоять из двух частей. В первую часть будет включён запрет на бурение на 1,2 млн гектаров шельфа Северного Ледовитого океана, при этом остальные федеральные воды будут закрыты от разведки нефти.

Во второй части плана будут разработаны новые правила ведения деятельности по нефтедобыче для более, чем 5,3 млн гектаров на обширной территории, известной как Национальный нефтяной резерв — Аляска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США санкционировали разработку нефтедобычи в северо-западной части штата Аляска, проигнорировав отрицательное мнение защитников природы. Нефтяной проект компании ConocoPhillips предусматривает создание нефтяных скважин на трёх территориях Национального нефтяного заповедника, который является крупнейшей общественной территорией в США. Здесь запрещена добыча любых полезных ископаемых без согласия МВД США.

Читайте ранее в этом сюжете: В заповедном районе Аляски начнётся разработка крупного нефтяного проекта