Нью-Йорк, США, 13 марта, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Нью-йоркский Signature Bank 12 марта был закрыт распоряжением регулирующих органов штата, сообщает агентство Bloomberg.

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Закрытие банка в Нью-Йорке является последствием недавнего краха калифорнийского Silicon Valley Bank (SVB).

«Мы также объявляем о схожем исключении системного риска в отношении Signature Bank из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, который был закрыт сегодня властями штата», — сказано в документе, посвященном банкротству SVB.

Решение передать Signature Bank в конкурсное производство стало полной неожиданностью для его менеджеров. 10 марта банк столкнулся с существенным оттоком депозитов, но к воскресенью ситуация стабилизировалась, сказал один из банковских работников.

Согласно официальным данным, активы Signature Bank составляют $110,36 млрд, а общий объем депозитов — $88,59 млрд.

Напомним, что внезапный крах Silicon Valley Bank, являвшегося 16-м по величине банком страны, стал крупнейшим финансовым банкротством в США за последние 15 лет.