Бывший глава Мюнхенской конференции Ишингер призвал подготовить план по урегулированию на Украине

Берлин, , 02:33 — REGNUM Запад должен подготовить и представить план по урегулированию на Украине, написал немецкий дипломат бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Tagesspiegel.

Председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер Sebastian Zwez

Он считает, что это позволит успокоить тех, кто в США и Германии «все больше задается критическими вопросами». Вместе с тем дипломат отметил, что от Украины нельзя требовать идти на переговоры с Россией.

Ишингер призвал «создать группу посредников», которая могла бы стать важным элементом будущего мирного диалога. Он предположил, что в составе такой группы могли бы оказаться США, Германия, Британия и Франция.

Кроме того, по мнению дипломата, в этот список можно внести Испанию, Канаду, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, НАТО, ЕС, ООН и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января Вольфганг Ишингер заявил о необходимости нарастить в Европе производство боеприпасов, поскольку Украина расходует очень много снарядов. Он также выразил мнение о том, что переговоры между Москвой и Киевом, если они состоятся, мало к чему приведут.