Лондон, 13 марта, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Расходы на оборону планирует увеличить в ближайшие два года на 5 млрд фунтов стерлингов ($6 млрд) Великобритания в свете конфликта на Украине. Об этом сказано в распространённом 12 марта заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В документе отмечается, что пункт об увеличении военного бюджета на £5 млрд ($6 млрд) включат в обновлённую версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, которая будет опубликована 13 марта.

Уточняется, что 3 млрд фунтов стерлингов ($3,6 млрд) планируется направить на усиление и развитие ядерных сил сдерживания, а все остальные средства будут направлены на восполнение запасов вооружения и боеприпасов, поставленных Киеву.

В долгосрочной перспективе власти Великобритании намерены увеличить военные расходы до 2,5% от ВВП, сейчас они составляют немногим более 2% ВВП. Планируется после 2025 года пересмотреть военный бюджет в сторону увеличения, если для этого будут найдены возможности. На сегодняшний день военный бюджет Великобритании составляет £48,6 млрд ($58,4 млрд) в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британский министр обороны Бен Уоллес может лишиться возможности стать следующим генсеком НАТО, если Британия не захочет значительно увеличить расходы на оборонные нужды.