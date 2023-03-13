Северная Корея впервые запустила стратегические крылатые ракеты с подводной лодки

Пхеньян, , 02:35 — REGNUM КНДР успешно запустила две стратегические ракеты с подводной лодки, сообщает 13 марта пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На рассвете 12 марта были проведены учения по подводному запуску стратегических крылатых ракет, говорится в сообщении из Пхеньяна. Пуск был произведён с подводной лодки «Корабль-герой 24 августа» в заливе Кёнпхо.

Крылатые ракеты пролетели 1500 километров за 2 часа 6 минут. Это был первый запуск северокорейских крылатых ракет с подводной лодки.

Напомним, что подводная лодка «Корабль-герой 24 августа» использовалась для подводного запуска первой северокорейской баллистической ракеты БРПЛ Pukguksong-1. КНДР тогда заявила об успешном проведении подводного пуска и поэтому назвала подводную лодку «Кораблем-героем 24 августа».

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