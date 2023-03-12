Пхеньян, 13 марта, 2023, 02:35 — ИА Регнум. КНДР успешно запустила две стратегические ракеты с подводной лодки, сообщает 13 марта пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

На рассвете 12 марта были проведены учения по подводному запуску стратегических крылатых ракет, говорится в сообщении из Пхеньяна. Пуск был произведён с подводной лодки «Корабль-герой 24 августа» в заливе Кёнпхо.

Крылатые ракеты пролетели 1500 километров за 2 часа 6 минут. Это был первый запуск северокорейских крылатых ракет с подводной лодки.

Напомним, что подводная лодка «Корабль-герой 24 августа» использовалась для подводного запуска первой северокорейской баллистической ракеты БРПЛ Pukguksong-1. КНДР тогда заявила об успешном проведении подводного пуска и поэтому назвала подводную лодку «Кораблем-героем 24 августа».