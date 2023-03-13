В России составили рейтинг регионов по уровню задолженности населения банкам

Москва, , 02:01 — REGNUM Калмыкия, Тува и Тюменская область возглавили рейтинг российских регионов по уровню кредитной задолженности населения перед банками, сообщает РИА Новости.

Долги Иван Шилов © ИА REGNUM

Позиции субъектов РФ в списке распределены в соответствии с соотношением между среднедушевым долгом по кредитам и годовой зарплаты в начале 2023 года. Так, показатель Калмыкии равен 108,8%, а Туве и Тюменская области — 98,6% и 83,3%.

Наиболее низкий уровень закредитованности населения выявлен в Ингушетии (12,2%), Дагестане (24,3%) и Чечне (24,4%). При этом средний размер задолженности перед банками на одного человека в РФ достигает 361 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в интервью агентству «Прайм» заявила, что в России пенсионеры могут сократить выплаты по долгам. Она напомнила, что такое право дает статья 207 Гражданского кодекса РФ.