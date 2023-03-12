Москва, 13 марта, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Договорённость о вывозе из Сирии 200 российских детей была достигнута с курдским руководством. Об этом 12 марта сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

Детский омбудсмен привезла из Сирии 56 российских детей и уточнила, что в ближайшее время в Россию прибудут ещё 200 детей несколькими группами, так как удалось достичь договорённости об их вывозе с руководством курдской стороны.

«Как вы видите, наши переговоры все лучше и лучше, и группы детей все больше и больше, и мы очень надеемся, что наше такое тесное взаимодействие продолжится и дальше», — отметила Львова-Белова.

Уполномоченный по правам ребёнка рассказала, что все 56 детей, прибывшие вместе с нею из Сирии, в ближайшие несколько недель будут проходить реабилитацию, после чего их передадут кровным семьям в 16 регионах России.

«Это работа большого количества министерств и ведомств, нам помогало Министерство иностранных дел, Министерство обороны, потому что мы застряли на сутки по погодным условиям, не могли вылететь. Это и Минздрав, медицина катастроф, и, конечно, это сирийская сторона и курдская сторона, которые участвовали в переговорах о возможности вернуть этих детей на Родину», — подчеркнула Львова-Белова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Сирии в Россию вернулись 56 детей-сирот из семей граждан России. Дети находились в лагерях беженцев Заевфратья и в приюте в Дамаске.