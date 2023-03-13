Молдавская полиция объявила об аресте агентов, якобы прибывших в страну из России

Кишинёв, , 02:13 — REGNUM Молдавской полицией была раскрыта «российская агентурная сеть», якобы осуществлявшая действия по дестабилизации страны. Об этом 12 марта сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на начальника Главного инспектората полиции Молдавии Виорела Чернэуцяну.

Виорел Чернэуцяну Poliția Republicii Moldova

По словам Чернэуцяну, сеть контролировалась Москвой. Её члены якобы прибыли из России с очень «конкретной задачей» — дестабилизировать Молдавию посредством организации демонстраций в стране.

Вечером 11 марта молдавская полиция осуществила рейды, в которых допросила 25 человек, а семь человек из них были задержаны.

Напомним, что 12 марта в Кишинёве прошёл массовый митинг оппозиции. Молдавские власти назвали митинг «попыткой государственного переворота» и пообещали наказать участвовавших в нём «предателей».

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