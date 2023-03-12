Донецк, 13 марта, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Территорию ДНР за прошедшие сутки обстреляла 16 раз украинская армия. Об этом 12 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов из РСЗО HIMARS и БМ-30 «Смерч», AGM-88 HARM, артиллерии калибра 155 и 152 мм. На ясиноватском направлении ВСУ совершили три обстрела из РСЗО и артиллерии калибра 155 мм. Также в Петровском районе Донецка были обнаружены мины ПФМ «Лепесток».

Под огнём украинской армии оказались районы трех населенных пунктов Республики: Ясиноватая, город Донецк (Буденновский, Калининский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район). Всего по территории ДНР за сутки было выпущено 64 единицы различных боеприпасов.

Поступила информация о ранении во время обстрелов женщины, мирной жительницы Калининского района Донецка. В результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены 15 домостроений в Киевском, Куйбышевском, Калининском, Ленинском и Петровском районах Донецка, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.