«РВ»: ВКС России применили в зоне спецоперации новейший высокоточный боеприпас «Гром»

Москва, , 01:37 — REGNUM Новейший высокоточный боеприпас «Гром» начал использоваться в зоне специальной военной операции подразделениями Военно-космических сил (ВКС) России, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации авторов, в зоне боевых действий были найдены обломки комплекса этого ракетно-бомбового вооружения. Отмечается, что «Гром» был испытан в конце 2018 года, но вне полигонов и выставок его использование не фиксировалось.

В тексте также утверждается, что применение боеприпаса способно значительно увеличить огневые возможности российской авиации в борьбе с наземными целями. «Гром» можно запускать на высоте более 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Минобороны России опубликовало видеозапись с кадрами применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления ВСУ. Огонь велся по ангару, в котором украинские военные укрывали, ремонтировали и обслуживали боевую бронированную технику.