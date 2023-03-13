Власти США намерены срочно найти покупателя, согласного приобрести обанкротившийся SVB

Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Американские власти намерены срочно подыскивать покупателя для внезапно обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает 12 марта телеканал NBC News.

Доллары Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Высшим приоритетом министерства финансов США и Федеральной корпорации страхования вкладов является поиск покупателя для SVB», — заявил телеканал со ссылкой на свои источники.

Если же покупатель для обанкротившегося банка так и не будет найден, регулирующие органы намерены создать резерв для защиты банковских вкладов, которые превышают $250 тыс. и тем самым не попадают под федеральную программу страхования.

Напомним, что Silicon Valley Bank, являвшийся 16-м по величине банком США, после проведения неудачной операции с ценными бумагами потерял $2 млрд, после чего был закрыт.

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