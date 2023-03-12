Вашингтон, 13 марта, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Американские власти намерены срочно подыскивать покупателя для внезапно обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сообщает 12 марта телеканал NBC News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Высшим приоритетом министерства финансов США и Федеральной корпорации страхования вкладов является поиск покупателя для SVB», — заявил телеканал со ссылкой на свои источники.

Если же покупатель для обанкротившегося банка так и не будет найден, регулирующие органы намерены создать резерв для защиты банковских вкладов, которые превышают $250 тыс. и тем самым не попадают под федеральную программу страхования.

Напомним, что Silicon Valley Bank, являвшийся 16-м по величине банком США, после проведения неудачной операции с ценными бумагами потерял $2 млрд, после чего был закрыт.