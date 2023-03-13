В Калифорнии погибли восемь человек при опрокидывании рыбацких лодок

Штат Калифорния, США, , 01:15 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли, ещё семеро пропали без вести в результате опрокидывания двух лодок в американском штате Калифорния. Об этом 12 марта сообщает ABC News.

Мигранты

Трагедия произошла поздно вечером 12 марта в калифорнийском городе Сан-Диего возле места, которые носит название Чёрный пляж. Отмечается, что во время сильного щ\шторма, обрушившегося на побережье Калифорнии, произошло опрокидывание двух лодок, в одной из них, по предварительным данным, было восемь, а в другой 15 человек.

Как уточнил старший офицер береговой охраны США Ричард Брам, о произошедшем стало известно после звонка в Службу спасения, который совершила женщина, выжившая во время опрокидывания лодок. Спасатели использовали данные GPS c её телефона для определения места крушения лодок.

Уточняется, что береговой охраной были найдены несколько цистерн с горючим и спасательные жилеты. В поисково-спасательной операции были задействованы два вертолёта, однако из-за сильного тумана операцию пришлось свернуть. Как пояснили спасатели, люди перемещались в небольших открытых лодках с подвесными двигателями, которые часто используются в контрабандных операциях.

Национальность и гражданство погибших неизвестны, но власти Калифорнии предполагают, что речь идёт о нелегальных мигрантах, количество которых возросло во время президентства Джозефа Байдена.

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