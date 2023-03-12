Триполи, 13 марта, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Не менее пяти человек погибли в результате столкновений вооруженных группировок в пригороде ливийской столицы Триполи, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

По информации журналистов, конфликт начался из-за ссоры двух боевиков, относящихся к разным объединениям. Местом боя стал район небольшого городка Таджура, который находится в нескольких километрах к востоку от столицы Ливии.

Отмечается, что обе группировки формально подчиняются министерству обороны, которое является частью заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Триполи произошли вооруженные столкновения между формированиями двух претендентов на пост ливийского премьер-министра. Сведения о пострадавших в результате конфликта не поступали.