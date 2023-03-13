Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что страна заслуживает статуса кандидата в члены Евросоюза

Тбилиси, , 01:20 — REGNUM Власти Грузии делают всё для того, чтобы страна получила статус кандидата в члены Европейского союза, заявил 12 марта грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди».

Ираклий Гарибашвили president.gov.ua

«Наша страна заслуживает статуса кандидата. Если кто-то саботирует и хочет саботировать, так это эти деструктивные, анархистские силы», — сказал Гарибашвили.

Он особо подчеркнул, реальный прогресс Грузии на пути евроинтеграции начался только после прихода к власти «Грузинской мечты».

Гарибашвили обвинил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в том, что он был одним из самых «антиевропейцев» по своей натуре, по своему стилю правления — «безумным диктатором», правившим страной жестокими методами, истязая и убивая молодежь и осудившим 300 000 человек. Гарибашвили назвал ближайших сподвижников Саакашвили «убийцами», «мучителями» и «рэкетирами».

Напомним, что Грузия пока не получила статус кандидата на вступление в ЕС, так как Брюссель поставил перед Тбилиси ряд условий для получения такого статуса.

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